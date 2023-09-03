تقرير: المدعي العام الإيطالي يفتح تحقيقا بسبب هتافات لاعبي ميلان ضد يوفنتوس

قرر المدعي العام للاتحاد الإيطالي فتح تحقيقا بشأن هتافات لاعبي ميلان ضد يوفنتوس عقب الفوز على روما.

وانتصر ميلان على روما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1 في الأولمبيكو.

وظهر لاعبو ميلان عبر فيديو نشره رافائيل لياو في حافلة الفريق يهتفون بهتافات ساخرة من يوفنتوس.

وسيركز التحقيق على "احتمال انتهاك أركان الولاء والاستقامة والصواب وتحديد المسؤولين عنها" بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.

ميلان يتصدر جدول الترتيب بعد مرور 3 جولات برصيد 9 نقاط بعد الفوز على بولونيا وتورينو وروما.

ويستعد يوفنتوس لأن يحل ضيفا على إمبولي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وبدأ يوفنتوس الموسم بالفوز على أودينيزي وتعادل مع بولونيا.