في خطاب رسمي.. غزل المحلة يستعجل اتحاد الكرة لإعلان جدول دوري المحترفين

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 17:11

كتب : FilGoal

غزل المحلة - بيان رسمي

أرسل نادي غزل المحلة خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مواعيد دوري المحترفين المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة، صورة الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة، والذي يطالب النادي فيه بسرعة تحديد مواعيد مباريات دوري المحترفين، وإمكانية عدد حضور الجماهير.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أجرى قرعة مباريت دوري المحترفين بالفعل، لكن دون إعلان مواعيد المباريات التي أعلنوا إصدارها في وقت لاحق.

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ويشارك غزل المحلة في الدوري المحترفين للموسم المقبل بعد هبوطه من الدوري المصري الممتاز.

ويقام دوري المحترفين للدرجة الثانية في الموسم المقبل من مجموعة واحدة لأول مرة منذ سنوات طويلة، وبمشاركة 20 فريق.

سيصعد صحابا المركزين الأول والثاني في الترتيب إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما سيلعب صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل مجموعات دوري الدرجة الثانية (ب) لتحديد المتأهل الثالث للدوري الممتاز.

دوري المحترفين غزل المحلة
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