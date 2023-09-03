المندوه يكشف موقفه من قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك.. وكيفية حل أزمات القيد

لم يحسم حسام المندوه المرشح المحتمل في انتخابات نادي الزمالك موقفه النهائي من القائمة التي سينضم إليها.

وقرر المندوه الترشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك المقبلة.

وقال المندوه عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لم أحسم موقفي حتى الآن من القائمة التي سأنضم إليها".

وكشف "حددت منصبي وهو الترشح على مقعد أمين الصندوق، منذ الصغر وأنا أتابع المعاملات المادية داخل نادي الزمالك، وكيف يتم التعاقد مع اللاعبين وخلافه".

وبسؤاله عن موقفه من قائمة حسين لبيب أجاب "أكن كامل الاحترام له ولازلنا على تواصل منذ أن عملنا سويا في لجنة إدارة الزمالك لمدة 6 أشهر".

وتابع "أثق في قدرات لبيب الإدارية ولكن في الانتخابات يجب أن تحلل القائمة بالكامل لأنها لن تعمل بناء على شخص واحد فقط".

وأضاف "حل أزمات الزمالك يأتي من خلال برنامج انتخابي يتم تقديمه للجمعية العمومية، ولكن أهم نقطة هو إحداث حالة من الاستقرار والتواصل الإيجابي مع كافة الأطراف".

وشدد "خلال فترة عمل 6 أشهر داخل لجنة الزمالك نجحنا في وضع استقرار للنادي وتوجنا بالبطولات، وأوجدنا نادي باسم الزمالك في الإمارات".

واختتم المندون تصريحاته "حل أزمة القيد يكون في غرف مغلقة بعيدا عن الرأي العام، واللجنة السابقة ناقشنا أزماتنا بتلك الطريقة بعيدا عن وسائل الإعلام".

موعد انتخابات الزمالك

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي.

وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وسيتم فتح باب الترشيح للانتخابات بكافة مقاعد مجلس الإدارة خلال الفترة ما بين 4 إلى 10 سبتمبر منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وستسمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار 27 أغسطس بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.

وتولى عماد البناني رئاسة اللجنة بمقتضى القرار، بدلا من حسن موسى في منصب المدير التنفيذي.

فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن في منصبه كمدير مالي، ويبقى أيمن عبد المنعم في موقعه كمدير للنشاط الرياضي.