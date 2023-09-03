خبر في الجول – منافسا المصري.. زد يدخل مفاوضات ضم العش من المحلة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 16:38

كتب : عمرو نبيل

غزل المحلة - مصطفى العش

دخل نادي زد على خط المفاوضات مع غزل المحلة لضم مصطفى العش مدافع الفريق.

ورغم دخول المصري في مفاوضات مع غزل المحلة لضم اللاعب منذ بداية الصيف، لكن زد دخل الآن على خط المفاوضات.

وقال مصدر من غزل المحلة لـFilGoal.com: "نادي زد أرسل لنا خطابا اليوم الأحد، يطلب فيه ضم مصطفى العش مدافع الفريق".

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النادي المصري يجري مفاوضات مع غزل المحلة منذ بداية الصيف لضم ثنائي الفريق مصطفى العش، وأحمد النادري.

بل ووصل المصري في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع غزل المحلة بالفعل لضم الثنائي، قبل أن يتأخر النادي الساحلي في حسم الصفقة حتى الآن.

مصطفى العش الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها هدف.

وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد نهاية الموسم الماضي رفقة أسوان وحرس الحدود، فيما سيلعب نادي زد في الدوري الممتاز لأول مرة بهذا المسمى بعد مشاركته سابقا بإسم نادي مصر.

الدوري المصري مصطفى العش غزل المحلة نادي زد
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