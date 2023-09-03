خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه مع موكا لاعب لافيينا

أتم نادي الجونة اتفاقه مع أيمن موكا لاعب نادي لافيينا من أجل تدعيم الصفوف قبل انطلاق مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة ستتم بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وسيخضع موكا للكشف الطبي صباح غدا الإثنين، وحالة اجتيازه سينضم لمعسكر الفريق في الإسماعيلية.

وظهر موكا - مواليد 97 - مع فريق كفر الشيخ عندما لعب معارا أمام فاركو في النسخة الماضية من كأس مصر.

وأشاد نادي لافيينا من قبل بأداء لاعبه موكا مشددا أن اللاعب ينتظره مستقبل في الكرة المصرية بسبب تمتعه بالقوة والمهارة وقوة التسديد.

وحسم الجونة عودته إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل رفقة ناديي بلدية المحلة وزد.

وضم الفريق قبل ذلك كل من صبري رحيل وأليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا وهاني عادل من غزل المحلة وجلال فارس لاعب الأهلي وكمال أبو الفتوح وأحمد عبد الرسول وحسام محمد.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.