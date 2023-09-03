كما انفرد في الجول – أحمد سمير إلى الأهلي بنغازي

كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق، أصبح الأمر الآن رسميا. أحمد سمير إلى الأهلي بنغازي.

أعلن نادي الأهلي بنغازي ضم أحمد سمير الجناح الأيمن لنادي طلائع الجيش بشكل رسمي.

وانضم سمير إلى الأهلي بنغازي معارا لمدة موسم واحد من طلائع الجيش.

كان FilGoal.com قد انفرد بالخبر قبل أيام، قبل أن يأتي الإعلان الرسمي اليوم الأحد.

ويجيد أحمد سمير اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن.

صاحب الـ29 عاما بدأ مسيرته في ناشئين الزمالك، وعاد للزمالك مجددا موسم 2014 - 2015 قادما من الداخلية، وحقق مع الفريق الأبيض لقبي الدوري وكأس مصر لهذا الموسم، قبل الإعارة إلى الإسماعيلي، ثم إلى المصري بالموسم التالي.

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وفي عام 2017، انضم أحمد سمير إلى وادي دجلة، ثم انضم إلى الاتحاد السكندري عام 2018، قبل أن يستقر في طلائع الجيش بداية من عام 2018.

ولعب سمير مع طلائع الجيش 165 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 18 آخرين وحصل معه على لقب السوبر المصري.