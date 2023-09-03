سيخلف إنييستا.. خوان ماتا ينضم إلى فيسيل كوبي
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 16:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني تعاقده مع خوان ماتا لاعب جالاتاسراي السابق.
خوان ماتا
النادي : فيسيل كوبي
ماتا انتقل إلى الفريق الياباني في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع جالاتاسراي ولم يعلن فيسيل كوبي مدة التعاقد.
صاحب الـ 35 جاء ليحل محل أندريس إنييستا الذي قضى الخمس مواسم الماضية برفقته.
وكان إنييستا قد رحل عن فيسيل كوبي خلال فترة الانتقالات الحالية وانتقل إلى فريق الإمارات.
ماتا كان قد قضى موسم واحد مع جالاتاسراي بعد أن انضم إليه في بداية الموسم الماضي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.
وشارك ماتا في 18 مباراة بقميص جالاتاسراي وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
ويحتل كوبي صدارة الدوري الياباني برصيد 52 نقطة بعد مرور 26 جولة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني يوكاهوما مارينوز.
نرشح لكم
تقنية "VAR" تظهر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا قرعة صعبة لـ رونالدو ورفاقه.. تفاصيل مجموعات دوري أبطال آسيا بروزوفيتش: حققنا الأهم بالتأهل لدوري الأبطال 7 دقائق تكفي.. النصر إلى مجموعات دوري أبطال آسيا بريمونتادا قاتلة بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يودع منافسات أبطال آسيا من ملحق ما قبل المجموعات انتهت أبطال آسيا - النصر (4) - (2) شباب أهلي دبي.. ريمونتادا قاتلة تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام شباب أهلي دبي.. واستبعاد فوفانا مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - الظهور الأول لرونالدو وحمدي فتحي في آسيا