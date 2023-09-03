سيخلف إنييستا.. خوان ماتا ينضم إلى فيسيل كوبي

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني تعاقده مع خوان ماتا لاعب جالاتاسراي السابق.

خوان ماتا النادي : فيسيل كوبي فيسيل كوبي

ماتا انتقل إلى الفريق الياباني في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع جالاتاسراي ولم يعلن فيسيل كوبي مدة التعاقد.

صاحب الـ 35 جاء ليحل محل أندريس إنييستا الذي قضى الخمس مواسم الماضية برفقته.

وكان إنييستا قد رحل عن فيسيل كوبي خلال فترة الانتقالات الحالية وانتقل إلى فريق الإمارات.

ماتا كان قد قضى موسم واحد مع جالاتاسراي بعد أن انضم إليه في بداية الموسم الماضي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

وشارك ماتا في 18 مباراة بقميص جالاتاسراي وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ويحتل كوبي صدارة الدوري الياباني برصيد 52 نقطة بعد مرور 26 جولة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني يوكاهوما مارينوز.