خبر في الجول - التعاون يقترب من ضم موسى بارو.. وقيمة الصفقة
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 15:57
كتب : محمد عبد العظيم
اقترب نادي التعاون السعودي من ضم الجامبي موسى بارو جناح بولونيا قبل 4 أيام من ختام سوق الانتقالات في السعودية.
وعلم FilGoal.com أن التعاون توصل لاتفاق مبدئي مع بولونيا لإتمام الصفقة.
ويتبقى رتوش بسيطة من أجل إعلان الصفقة بشكل رسمي بين الطرفين.
وتصل قيمة الصفقة حال تمت في النهاية لما يقارب من 8 ملايين يورو.
وقاد موسى بارو منتخب جامبيا خلال مشاركته الأولى في أمم إفريقيا 2021.
ونجح بارو في قيادة فريقه إلى ربع النهائي في مشاركة تاريخية.
وانضم الجناح الجامبي إلى أتالانتا في يناير 2017 ليلعب مع فريق الشباب.
وانتقل بارو بعد ذلك إلى بولونيا على سبيل الإعارة في يناير 2020 لمدة موسم ونصف الموسم قبل أن ينتقل بصورة نهائية.
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