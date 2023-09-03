بعد الإعلان الرسمي.. هل سيلعب منتخب مصر الأولمبي ضد فريق روسيا الأول؟

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبي أمام المنتخب الروسي خلال توقف سبتمبر الجاري، فهل سيلعب الفراعنة أمام منتخب روسيا الأولمبي؟ أم أن أشبال الفراعنة سيواجهون كبار الروس؟

منتخب مصر الأولمبي سيلعب مباراتين وديتين أمام المنتخب الروسي يومي 7 و11 سبتمبر الجاري في السويس. بتلك الصيغة أعلن الاتحاد المصري عن المباراتين.

لا وجود لمنتخب روسيا الأولمبي

في الوقت الراهن، لا وجود لمنتخب روسيا الأولمبي من الأساس، وذلك جراء عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على كرة القدم الروسية بشكل كامل. وبشكل عام يتكون منتخب روسيا الأولمبي من لاعبين تحت 21 عاما في الأساس على مر السنوات.

فيفا يعاقب روسيا بالحرمان من المشاركة في الأحداث المتعلقة بكرة القدم منذ شهر مارس لعام 2022، وذلك على خلفية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

يأتي ذلك تزامنا مع قرار اللجنة الأولمبية الدولية كذلك بحرمان روسيا من التمثيل الأولمبي في كافة الرياضات.

روسيا كانت معاقبة في أولمبياد طوكيو 2020 بالحرمان من المشاركة تحت العلم الروسي بسبب قضية منشطات، وشاركت في الدورة تحت علم الاتحاد الروسي.

ورغم انتهاء تلك العقوبة، لكن روسيا حاليا معاقبة طبعا بالحرمان من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بسبب الحرب على أوكرانيا، حتى لو شارك الرياضيين الروس وليس تحت العلم الروسي.

وإذا قربنا الصورة على كرة القدم فقط، فسنجد أن آخر منتخب أولمبي روسي كان تحت اسم الاتحاد السوفيتي في أولمبياد سيول 1988، حين أحرزوا ذهبية كرة القدم.

الاتحاد السوفيتي غاب عن دورة برشلونة 1992 بعد ذلك لعدم التأهل، ثم تفكك الاتحاد السوفيتي في نفس العام، ولم تشارك روسيا في الأولمبياد منذ ذلك الحين.

مطالبات الانفصال

وقت فرض العقوبات، كانت روسيا على موعد مع مواجهة بولندا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، لكن قرار فيفا أهل بولندا مباشرة لمواجهة السويد مباشرة ثم حسم بطاقة التأهل لكأس العالم.

روسيا ومنذ الإيقاف في مارس 2022، لعبت مجموعة مباريات ودية ضد أوزبكستان، وطاجكستان، وقرجيستان، وإيران في ملاعبهم، بجانب استضافة العراق في سان بطرسبيرج.

وبسبب كل ذلك، ظهر تيارا في روسيا يشير لإمكانية الانضمام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكنها فكرة لا تحظى بتأييد في الاتحاد الروسي والأندية حتى الآن. التيار المعاكس يرى بأن الوضع الراهن مؤقت فقط، ولكن هذا التحول سيحرم الأندية والمنتخبات الروسية من احتكاكات أقوى، ومداخيل مالية أكبر مما سيجنوها في آسيا.

أمل روسيا الحالي في إنهاء تلك العقوبات قبل بدء تصفيات كأس العالم 2026.

مصر تواجه أولمبيين رغم غياب روسيا الأولمبي

ونعم إن منتخب مصر سيلعب ضد منتخب روسيا الأول اسما، لكن قوام الفريق سيكون من الصغار.

في الوقت الحالي، يوجد منتخب روسي واحد فقط هو المنتخب الأول، والذي يقوده فاليري كاربين نجم ريال سوسيداد السابق.

فاليري كاربين استدعى قائمة تضم 49 لاعبا لمعسكر سبتمبر. وذلك ليتسنى له خوض الوديات الثلاث التي أعلن عنها الاتحاد الروسي.

روسيا ستواجه مصر يومي 7 و11 سبتمبر في مدينة السويس، ثم ستواجه قطر في قطر يوم 12 سبمتبر.

وتضم القائمة 29 لاعبا تحت 23 سنة، هم من سيخوضون مباراتي مصر الوديتين، على أن تخوض باقي القائمة مباراة قطر في اليوم التالي، ولكن المباريات الثلاث تحت قيادة نفس المدرب، فاليري كاربين.