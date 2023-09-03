خبر في الجول - بلدية المحلة يطلب التعاقد مع مدافع فلسطيني

مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول محتوى خطاب المحكمة الرياضية بشأن أزمة بوطيب

المندوه يكشف موقفه من قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك.. وكيفية حل أزمات القيد

خبر في الجول – منافسا المصري.. زد يدخل مفاوضات ضم العش من المحلة

خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه مع موكا لاعب لافيينا

خبر في الجول - جلسة لأساطير الزمالك لكرة القدم لبحث الموقف من الانتخابات

رئيس ليون 36 لـ في الجول: لم يتواصل أحد معنا.. وموقف الزمالك من الاستئناف

خبر في الجول - الاتحاد السكندري في مفاوضات متقدمة لضم شبانة.. وخطوة قبل الحسم

بعد إيقاف القيد بسبب رعاية سامسون.. في الجول يكشف المبلغ المستحق للنادي النيجيري