خبر في الجول - بلدية المحلة يطلب التعاقد مع مدافع فلسطيني

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 15:39

كتب : عمرو نبيل

إبراهيم كمال

طلب بلدية المحلة التعاقد مع إبراهيم كمال مدافع خدمات رفح لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي.

وعلم FilGoal.com أن بلدية المحلة قد أرسل فاكس رسمي لفريق خدمات رفح لضم إبراهيم كمال.

وينتظر مسؤولو غزل المحلة رد الفريق الفلسطيني سواء بالقبول أو الرفض.

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ويستعد غزل المحلة للمشاركة في الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

وأتم الفريق 12 صفقة حتى الآن.

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من إسبانيول

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

ماجد هاني من الزمالك

بلدية المحلة إبراهيم كمال
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