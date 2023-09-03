تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام كولن

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني في مواجهة كولن يوم الأحد.

ويحل كولن ضيفا على فرانكفورت ضمن الجولة الثالثة من المسابقة في الرابعة والنصف عصرا.

وجاء تشكيل الفريق:

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

الهجوم: عمر مرموش – دينا إبيمبي - ماريو جوتزة.

بعد لقاء كولن، سيطير مرموش إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لملاقاة إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وتونس وديا.

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