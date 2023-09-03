تأجيل مباراة أتليتكو مدريد ضد إشبيلية بسبب الطقس

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

إشبيلية - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد تأجيل مباراته أمام ضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني يوم الأحد لسوء الأحوال الجوية.

وكان من المفترض أن يحل إشبيلية ضيفا على أتليتكو مدريد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في السابعة والنصف من مساء الأحد.

وذكر أتليتكو مدريد في بيان عبر موقعه: "أصدر مجلس مدينة مدريد مذكرة عامة أوصى فيها بتجنب السفر بسبب توقعات هطول أمطار غزيرة ورفع الوضع إلى حالة تأهب حمراء بسبب تدهور توقعات الطقس".

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وأضاف البيان "تم تأجيل المباراة بسبب سوء توقعات الطقس".

وتابع "ستكون التذاكر الموسمية والتذاكر المشتراة صالحة للتاريخ الجديد الذي ستقام فيه المباراة".

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

فيما يتذيل الفريق الأندلسي الترتيب بلا نقاط.

أتليتكو مدريد إشبيلية الدوري الإسباني
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