خبر في الجول - جلسة لأساطير الزمالك لكرة القدم لبحث الموقف من الانتخابات

يبحث أساطير نادي الزمالك لكرة القدم موقفهم من انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة ستجمع أساطير الزمالك لكرة القدم في منزل أيمن يونس مساء اليوم الأحد.

ويأتي هدف الجلسة عن البحث عن كيفية إعادة نادي الزمالك إلى وضعه الطبيعي.

كما سيدرس نجوم كرة القدم في الزمالك موقفهم من الانتخابات ومن سيترشح في مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة كل من حسن شحاتة وفاروق جعفر وطارق يحيى وطارق مصطفى في ضيافة أيمن يونس.

وحددت اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك، في وقت سابق يوم 20 أكتوبر للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وسيتم فتح باب الترشيح للانتخابات بكافة مقاعد مجلس الإدارة خلال الفترة ما بين 4 إلى 10 سبتمبر منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار 27 أغسطس بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.

وتولى عماد البناني رئاسة اللجنة بمقتضى القرار، بدلا من حسن موسى في منصب المدير التنفيذي.

فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن في منصبه كمدير مالي، ويبقى أيمن عبد المنعم في موقعه كمدير للنشاط الرياضي.