مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة تأجيل موعد كأس السوبر المصري

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 13:31

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

نفى مصدر من اتحاد الكرة اتخاذه قرار بتأجيل كأس السوبر المصري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الحديث عن تأجيل كأس السوبر المحلي غير صحيح بالمرة لأننا لم نحدد موعده من الأساس حتى يتم تأجيله".

وكان الأهلي قد أرسل ثلاثة خطابات لاتحاد الكرة يطالب خلالهم بتحديد موعد كأس السوبر ونظامه.

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كما طلب الأهلي إعلامه حال طرأ أي تعديل على نظام البطولة شريطة أن تظل استمرارا للنسخ السابقة ومكملة لها وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

وإبلاغه لاتحاد الكرة بصعوبة مشاركته في أي بطولات مستحدثة خلال الموسم المقبل في ظل ازدحام الموسم الكروي في ظل ارتباطه بالمشاركة في الدوري الإفريقي لكرة القدم إلى جانب المسابقات المحلية والإفريقية.

ويحمل الأهلي لقب السوبر في الموسم الماضي والذي حقق فيه الفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن نيته في إنشاء بطولة جديدة للسوبر تحت مسمى كأس سوبر النخبة يشارك فيها بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة المصرية وصاحب المركز الثاني في الدوري.

اتحاد الكرة كأس السوبر المصري
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