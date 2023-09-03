بعد إيقاف القيد بسبب رعاية سامسون.. في الجول يكشف المبلغ المستحق للنادي النيجيري

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 13:05

كتب : إبراهيم رمضان

سامسون أكينيولا - مران الزمالك في الإمارات

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الدولي "فيفا" يفيد بإيقاف قيد الزمالك بسبب حقوق رعاية مستحقة خاصة بصفقة سامسون أكينيولا.

ويعتبر ذلك الإخطار هو الثالث من نوعه من فيفا إلى الاتحاد المصري لإيقاف القيد عن الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن حقوق رعاية سامسون أكينيولا مستحقة لصالح نادي ليون 36 النيجيري والذي نشأ فيه اللاعب.

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ويقارب المبلغ المستحق دفعه من نادي الزمالك إلى نظيره النيجيري ما يقارب من 11 ألف دولار.

وتنتهي الأزمة تلقائيا عند سداد الزمالك المبلغ المستحق لصالح ليون 36 النيجيري.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الحالية مرتين من قبل.

إذ كانت الأولى في بداية شهر يوليو الماضي والخاصة بمستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو.

أما في نهاية شهر يوليو فتعرض الزمالك لإيقاف القيد مجددا بسبب عدم دفع مستحقات بنيامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق.

وتبلغ مستحقات أتشيمبونج ما يقارب من 250 ألف دولار.

وتنتهي أزمة إيقاف قيد الزمالك فور سداده للمبالغ المستحقة.

وكان سامسون قد بدأ مسيرته خلال المشاركة مع فريق ليون 36 النيجيري.

وتعاقد الزمالك مع سامسون من فريق كاراكاس الفنزويلي في سبتمبر من العام الماضي.

وخاض سامسون 15 مباراة مع الزمالك منذ انتقاله للفريق وساهم في تسجيل هدف وصناعة آخر.

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