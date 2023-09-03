مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا أخطرنا بإيقاف قيد الزمالك بسبب سامسون

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 12:58

كتب : أحمد الخولي

سامسون أكينيولا يحتفل بهدف الزمالك ضد الإسماعيلي

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن تعرض الزمالك لإيقاف جديد في القيد وتلك المرة بسبب سامسون أكينيولا لاعب الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تلقينا إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف الزمالك عن قيد اللاعبين بسبب حقوق رعاية مستحقة على الفريق ضمن صفقة سامسون أكينيولا".

وكان سامسون قد انتقل إلى الزمالك في بداية الموسم الماضي قادما من فريق كاراكاس الفينزويلي.

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وعلم FilGoal.com أن المبلغ المطالب به الزمالك هو ما يقارب 11 ألف دولار لفريق ليون 36 النيجيري وبمجرد دفع المبلغ سيتم إلغاء العقوبة".

وشارك سامسون في 15 مباراة بقميص الزمالك خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

ويعاني الزمالك من عقوبة منع القيد بسبب غرامة سبورتنج لشبونة بشأن انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" وكذلك مستحقات الغاني أشيمبونج المتأخرة.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نظيره الدولي "فيفا" أبلغه فيه بإيقاف الزمالك من القيد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطاب أوضح أن الزمالك لم يدفع مستحقات أشيمبونج المتأخرة والبالغة 250 ألف دولار وبناء عليه تم إيقاف النادي الأبيض من القيد.

وأفاد الخطاب أن إيقاف القيد مرهون بدفع الزمالك للمستحقات ليتم رفعه تلقائيا.

وكان يتبقى لأشيمبونج الحصول على 180 ألف دولار لكن لم يدفعها الزمالك ليقرر محاميه التقدم بشكوى جديدة للحصول على غرامة تأخير.

وانضم أشيمبونج لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من الداخلية ولعب لمدة نصف موسم قبل أن يرحل إلى بتروجت.

يأتي ذلك بعد تلقي اتحاد الكرة لخطاب مماثل من فيفا بإيقاف الزمالك من القيد بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة في انتقال قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا من الاتحاد الدولي "فيفا" يفيد بإيقاف نادي الزمالك عن القيد بسبب قضية سبورتينج لشبونة.

وعلم FilGoal.com أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو.

وانتقل شيكابالا إلى سبورتينج لشبونة في يناير 2014، ثم عاد للزمالك في صيف 2015.

سامسون أكينيولا الزمالك فيفا
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