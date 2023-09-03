شريف: الخليج سيتحسن مع تجانس اللاعبين

شدد محمد شريف لاعب نادي الخليج على أن فريقه سيتطور مع الوقت ومع زيادة التجانس بين اللاعبين الجدد.

محمد شريف النادي : الخليج الخليج

وتغلب الخليج على مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة ظهور محمد شريف مهاجم الأهلي السابق بقميص الخليج، وتسجيله لأول أهدافه في دوري روشن.

وقال شريف لقناة SSC سبورتس عقب المباراة: "الفوز اليوم كان مهما لأننا لم ننتصر في أكثر من مباراة متتالية على الرغم من لعبنا بشكل جيد والفوز سيعطينا الدافع في القادم".

وتابع "المهاجم يحمل الضغوطات دائما لأنه يجب أن يسجل أكثر من أن يصنع الأهداف وكافئني الله اليوم بالتسجيل".

وأضاف "هناك الكثير من اللاعبين المنضمين حديثا للفريق ومع الوقت سيزيد التجانس بيننا وسنصبح أفضل".

الفوز رفع رصيد الخليج إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر محققا فوزه الأول في الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر.