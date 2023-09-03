الشرق الأوسط: بوصلة نجم إيفرتون تتحول من الشباب إلى الاتفاق

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

ديماراي جراي - إيفرتون × أرسنال

بعدما قدم الشباب السعودي عرضا رسميا لإيفرتون لضم ديماراي جراي قبل أيام، يبدو أن اللاعب في طريقه للانضمام إلى فريق الاتفاق.

فقد ذكرت جريدة الرياضية السعودية قبل أيام أن نادي الشباب قدم عرضا رسميا إلى إيفرتون من أجل شراء جراي.

لكن جريدة الشرق الأوسط أفادت يوم الأحد أن جراي تجاوز الفحص الطبي في لندن تمهيدا للانتقال إلى الاتفاق السعودي.

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ومن المتوقع إعلان الصفقة خلال 48 الساعة المقبلة حسب التقرير.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في السعودية إلى يوم 7 سبتمبر.

ويبدو أن إيفرتون وافق على التخلي عن اللاعب مع تبقي عام في عقده، إضافة إلى خيار التمديد لعام آخر.

وكشف التقرير تفاصيل العقد الذي سيكون 3 أو 4 أعوام، فيما سيحصل ناديه على نحو 6 ملايين دولار موزعة على موسمين.

ويحصل جراي - 27 عاما - على راتب سنوي بحدود 6 ملايين دولار.

وسيكون النجم الجامايكي حاضراً على حساب اللاعب البرازيلي فيتينو، الذي أصيب في مباراة الهلال حيث سيبتعد عن الملاعب لنحو 4 أشهر.

وأعلن نادي الاتفاق يوم السبت التعاقد مع جيني فينالدوم الذي سيكون على حساب التركي بيرات الذي سينتقل إلى ناديه السابق طرابزون على سبيل الإعارة.

وكان ديماراي قريباً من الانتقال إلى نادي الشباب قبل انسحاب الأخير من إتمام الصفقة دون معرفة الأسباب.

وأوضح تقرير الرياضية السعودية قبل أيام أن الشباب عرض ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه استرليني.

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