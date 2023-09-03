سلة - نائب رئيس الاتحاد: نعمل على تمديد تعاقد روي رانا.. واعتزال الجندي قرار متسرع

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - سلة الأهلي ضد فيروفيارو

كشف عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن فتح باب مفاوضات بين الاتحاد وروي رانا مدرب منتخب مصر من أجل تمديد تعاقده.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم لكرة السلة بالخسارة من نيوزيلندا بنتيجة 88-86 في المباريات الترتيبية.

وقال مصيلحي عبر قناة صدى البلد: "مبروك لفريقنا لأنهم لعبوا مباريات كبيرة على مستوى عال ولم نتأهل إلى الأولمبياد بشكل مباشر في النفس الأخير، أنا فخور باللاعبين والجهاز الفني والإداري لأنهم لعبوا بقوة وحماس".

وتابع "فتحنا خط للمفاوضات مع روي رانا مدرب المنتخب لتجديد عقده وهو يريد الاستمرار وخوض الملحق برفقتنا، رانا تمكن من صنع فريق قوي ومحترم وهدفنا الوصول لمكانة مختلفة في كرة السلة".

وشدد "منتخب جنوب السودان قوي جدا لم يكن على خريطة كرة السلة الإفريقية ولكنه حاليا على رأس الخريطة".

وأضاف "وجود مجنس بالمنتخب سيفدينا ولكن على الدولة أن تساعدنا في ذلك ولدينا لاعبين في الخارج سينضمون إلينا خلال الفترة المقبلة".

وأتم "اعتزال عمرو الجندي دوليا؟ قرار عمرو الجندي قرار فردي لم يتشاور معننا بخصوصه، هو أحد أفضل اللاعبين في مصر وأنا أقول له يجب أن تستشيرنا قبل أي خطوة مثل تلك واعتقد أنه قد تسرع في قراره، هو يرى أنه لعب بطولتي كأس عالم وهذا شرف كبير بالطبع ولكن أنا أرى أنه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه مع المنتخب وليس لدينا عناصر مثله حاليا ويجب أن ينتظر بشأن قراره لكي نتحدث حوله أولا".

وأعلن عمرو الجندي قائد المنتخب اعتزال اللعب دوليا بعد نهاية كأس العالم.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

منتخب مصر لكرة السلة عمرو مصيلحي عمرو الجندي روي رانا
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