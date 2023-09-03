اتحاد جدة يضم حارس الهلال

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

عبد الله المعيوف - لاعب الهلال

أعلن نادي اتحاد جدة ضم عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال لمدة موسمين.

المعيوف بدأ الموسم مع الهلال بشكل أساسي، لكن انضمام المغربي ياسين بونو جعله يجلس على مقاعد البدلاء.

وذكر اتحاد جدة في بيان: "يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي اتحاد جدة مع اللاعب عبد الله المعيوف لتدعيم صفوف الفريق الأول لمدة موسمين".

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يذكر أن البرازيلي مارسيلو جروهي يحرس مرمى اتحاد جدة بشكل أساسي، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وبدأ المعيوف مسيرته مع الهلال قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة ويعود مرة أخرى.

وحصد المعيوف البالغ من العمر 36 عاما مع الهلال 12 لقبا.

فقد حقق لقب الدوري 5 مرات، وكأس الملك 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، والسوبر السعودي مرتين.

الهلال اتحاد جدة
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