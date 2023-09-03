مواعيد مباريات الأحد 3 سبتمبر - أرسنال ضد يونايتد.. وليفربول وبرشلونة
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 10:46
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة في الدوريات الأوروبية وفي اليوم الأخير قبل بداية فترة التوقف الدولي.
وقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
ليفربول × أستون فيلا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
كريستال بالاس × ولفرهامبتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
أرسنال × مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
الدوري الإسباني
جيرونا × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ريال مايوركا × أتلتيك بلباو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
أتليتكو مدريد × إشبيلية.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
أوساسونا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
تورينو × جنوى.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
إنتر × فيورنتينا.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
إمبولي × يوفنتوس.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ليتشي × ساليرنيتانا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت × كولن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
يونيون برلين × لايبزج.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الفرنسي
تولوز × كليرمونت فوت.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ميتز × استاد ريمس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.
لو هافر × لوريان.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
ليل × مونبلييه.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نيس × ستراسبورج.. 6:05 مساء - بي إن سبورتس 2.
ليون × باريس سان جيرمان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.