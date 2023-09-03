مواعيد مباريات الأحد 3 سبتمبر - أرسنال ضد يونايتد.. وليفربول وبرشلونة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة في الدوريات الأوروبية وفي اليوم الأخير قبل بداية فترة التوقف الدولي.

وقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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ليفربول × أستون فيلا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

كريستال بالاس × ولفرهامبتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

أرسنال × مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

جيرونا × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريال مايوركا × أتلتيك بلباو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتليتكو مدريد × إشبيلية.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

أوساسونا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

تورينو × جنوى.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

إنتر × فيورنتينا.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

إمبولي × يوفنتوس.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ليتشي × ساليرنيتانا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × كولن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

يونيون برلين × لايبزج.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الفرنسي

تولوز × كليرمونت فوت.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ميتز × استاد ريمس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

لو هافر × لوريان.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

ليل × مونبلييه.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نيس × ستراسبورج.. 6:05 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليون × باريس سان جيرمان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الفرنسي مواعيد مباريات الأحد
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