رئيس إنبي: أزمة بوغطاس في طريقها للحل.. وهذا ليس لأننا بحاجة لقيد اللاعبين

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 00:57

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن أزمة حرمان النادي من قيد اللاعبين الجدد بسبب مستحقات اللاعب التونسي زياد بوغطاس.

وقال الشريعي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "كانت هذه واحدة من أولى المشاكل التي واجهناها، وفوجئنا بصدور الحكم بعد تولينا لإدارة النادي".

وأضاف "في الفترة الماضية تواصلت شخصيا مع بوغطاس والمحامي أنيس بن ميم. الثنائي متعاون للغاية، ونحن نناقش بعض النقاط الجدلية في الحكم لحل الموضوع بصورة نهائية ".

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وأوضح "الحكم واضح وصريح بمبلغ 910 آلاف دولار، ونحن لا نحل الأزمة لأننا بحاجة للاعبين، بل لأنه لا يجب أن تكون هناك مشكلة".

وتابع الشريعي "لسنا بحاجة للاعبين على الإطلاق. نحن نبني نظاما لتصعيد اللاعبين من قطاع الناشئين والأمور تسير بشكل جيد، ولسنا بحاجة لمسألة الخبرات فقد قتلت بحثا".

وواصل "محمد حمدي من اللاعبين المميزين في الدوري ومن مواليد 2003، وإذا تناولنا الأمر من مسألة الخبرات والثقل بلغة الكرة، فما كان حمدي ليلعب في الدوري أصلا".

وأكمل "التطوير لن يأتي إلا بهذه الطريقة. ونحن نعمل على بناء نموذج للصرف الآمن. إنبي يواجه خسائر مالية مثل بقية الأندية، ولكن لدينا العوامل التي تسمح ببناء منظومة الصرف الآمن خلال موسم أو موسمين".

واختتم "المشكلة في قطاع الناشئين عادة أننا ننتظر حتى يصبح اللاعب نجما ثم نبدأ في التفاوض معه على عقد احترافي. إذا كنت تعمل على اللاعب لمدة 9 سنوات بشكل احترافي ولديك البيانات يفترض بك أن تعرف إمكانياته المستقبلية".

وكان إنبي قد تعاقد مع اللاعب التونسي في 2020، قبل أن يفسخ الأخير العقد من طرف واحد بسبب عدم سداد مستحقاته المالية.

إنبي أيمن الشريعي زياد بوغطاس
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