الاتفاق السعودي يضم فينالدوم

أعلن نادي الاتفاق السعودي التعاقد رسميا مع جورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جورجينيو فينالدوم النادي : الاتفاق الاتفاق

ولم يعلن الاتفاق عن مدة التعاقد مع فينالدوم أو قيمة الصفقة المالية حتى الآن.

وبذلك يعود فينالدوم للعب بجوار جوردان هيندرسون زميله السابق في ليفربول.

وانضم فينالدوم لصفوف باريس سان جيرمان في عام 2021 بعد رحيله عن ليفربول ولعب مع الفريق الفرنسي لمدة موسم واحد.

قبل أن ينضم الموسم الماضي إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة، لكنه غاب عن النصف الأول بسبب إصابته بكسر في الساق.

ومع ليفربول لعب فينالدوم البالغ من العمر 32 عاما 237 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 22 هدفا.

وفاز مع الفريق الأحمر بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما فاز اللاعب الهولندي مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.