اسكواش - تتويج علي فرج ونور الشربيني ببطولة باريس

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 00:49

كتب : محمد سمير

نور الشربيني وعلي فرج يحتفلان بالتتويج ببطولة العالم للاسكواش 2023

توج الثنائي المصري علي فرج ونور الشربيني بلقب بطولة باريس المفتوحة، أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد في الاسكواش.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1 في الأشواط.

بينما فاز علي فرج لاعب وادي دجلة على البيروفي دييجو إلياس بنفس النتيجة.

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وتتصدر نور الشربيني تصعد ترتيب التصنيف العالمي بعد تتويجها باللقب.

وكان إلياس قد تأهل للنهائي على حساب الإنجليزي محمد الشوربجي بعد الفوز بـ 3 أشواط دون رد.

بينما وصل فرج للنهائي بالفوز على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وانتصرت نور الشربيني على الإنجليزية جورجينا كيندي، فيما تأهلت نوران جوهر على حساب الأمريكية أماندا صبحي.

اسكواش نور الشربيني علي فرج
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