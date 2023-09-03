حمدي فتحي: نصحت إمام عاشور بالانتقال إلى الأهلي.. وكولر رفض رحيلي ولكن

تحدث حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي السابق ولاعب الوكرة القطري الحالي عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال حمدي فتحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الدوري القطري تطور كثيرا والفرق تدعم صفوفها، والفرق متقاربة في الوقت الحالي وبينها منافسة".

وأضاف "الضغط الذي أواجهه هو ما أضعه على نفسي رغبة في تحقيق أشياء جيدة والحفاظ على المستوى الجيد لأجل منتخب مصر فأنا لا أريد خسارة مركزي".

وواصل "الجماهير المصرية تشجعني في قطر وتحضر المباريات لمساندة الوكرة لأجلي، وأشكرهم على هذا الحب".

وأوضح "مفاوضات الوكرة بدأت في رمضان تقريبا وقبل ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي. لم أكن أتكلم في ذلك الوقت رغبة في التركيز على الظهور بشكل جيد مع الأهلي، واخترت توقيت الرحيل بعد أن فزنا بكل البطولات".

وتابع فتحي "لو كان العرض أتى بعد الموسم الماضي كان سيصعب عليّ الخروج من الأهلي في ذلك الوقت الصعب. أرى أني رحلت في توقيت جيد وهناك العديد من اللاعبين القادرين على تعويض مكاني في الأهلي".

وواصل "أحترم مارسيل كولر وأقدره. اجتمع بي وقال لي إنه لا يريد رحيلي، ولكنه في النهاية احترم رأيي وتفهم موقفي".

أما عن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي قال: "إمام عاشور صديقي وتحدثت معه قبل فترة في معسكر المنتخب قبل الماضي، وقلت له: إن لم يكن لديك خطوة كبيرة في أوروبا انتقل إلى الأهلي. كان ذلك حتى قبل بداية مسألة انتقالي إلى الوكرة".

وعن إمكانية العودة أوضح "عقدي مع الوكرة لا يزال ممتدا، وأنا تحت أمر الأهلي في أي وقت لو أتت الفرصة. لقد لعبت معه 4 سنوات ونصف وفزت بـ 13 بطولة وحققت المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين".

واختتم "كنت أتحدث مع لاعبي الأهلي في معسكر النمسا وأفتقدهم جميعا. نحن متقاربون للغاية ونتمنى الخير لبعضنا البعض وهذا سبب نجاح جيلنا".