الرياضية السعودية: اتحاد جدة توصل لاتفاق لضم راموس

اقترب سوق الانتقالات من نهايته في الدوري السعودي واقترب نادي اتحاد جدة من إبرام صفقة قوية جديدة في الساعات المقبلة.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية" أن نادي اتحاد جدة توصل إلى اتفاق مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس لضمه لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.

وسيوقع راموس مع اتحاد جدة لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.

يأتي ذلك بعد نهاية فترة الانتقالات في أوروبا وعدم انضمام راموس لأي من الأندية الأوروبية.

وأصبح راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

وتعاقد اتحاد جدة في الصيف الجاري مع العديد من نجوم كرة القدم على رأسهم كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.

ويبحث اتحاد جدة عن التعاقد مع مدافع مخضرم لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.