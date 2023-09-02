البناني: الزمالك لم يتفاوض لتقسيط غرامة كهربا.. وهذا موقفنا من احتراف زيزو وفتوح

شدد عماد البناني المدير التنفيذي المؤقت لنادي الزمالك على أن الأبيض يعمل لحل الأزمة الخاصة بالضرائب في الوقت الحالي.

وقال البناني عبر قناة النهار: "الزمالك يعمل على دراسة مع مصلحة الضرائب من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن المبالغ المقررة على النادي والمتراكمة منذ سنوات طويلة".

وأضاف "لا يوجد أمامنا رفاهية الوقت لترك ملف احتراف زيزو للمجلس القادم، ونعمل جاهدين على إنهاء هذا الملف والحفاظ على اللاعب الذي ينتظر الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة".

وأكمل "أوسوريو وجمهور الزمالك والرأي العام يريدون استمرار زيزو مع الزمالك وهذا ما سنعمل عليه والأولوية لأن يستمر مع الزمالك ولكن سيكون هناك دراسة جيدة لأي عرض مقدم له والأمر نفسه بالنسبة لـ أحمد فتوح".

وشدد "لا يوجد أي سيولة مالية في خزينة الزمالك والأزمة المالية كبيرة جدا بما لا يلبي المتطلبات المالية الحالية للنادي".

وأكد "البعض قال إن الزمالك سيتفاوض على تقسيط غرامة كهربا، كيف نفكر في ذلك ونحن في أزمة مالية كبيرة وننتظر الحصول على الغرامة لإنهاء أحد الملفات المالية الخاصة بالنادي".

وأوضح "ننتظر بعض الأموال التي سيحصل عليها الزمالك من بعض المحلات وأيضا من غرامة كهربا لحل بعض الأزمات المالية".

واستكمل "نسعى لتسليم نادي الزمالك إلى مجلس الإدارة الجديد في حالة أقرب إلى الصحيحة".

وأتم تصريحاته "نبحث موقف العضويات المشطوبة من الجمعية العمومية للزمالك وكل من تم إيقافه دون سند رسمي مثبت سوف يستعيد بطاقة العضوية الخاصة به".