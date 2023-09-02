البناني: الزمالك لم يتفاوض لتقسيط غرامة كهربا.. وهذا موقفنا من احتراف زيزو وفتوح

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

شدد عماد البناني المدير التنفيذي المؤقت لنادي الزمالك على أن الأبيض يعمل لحل الأزمة الخاصة بالضرائب في الوقت الحالي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال البناني عبر قناة النهار: "الزمالك يعمل على دراسة مع مصلحة الضرائب من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن المبالغ المقررة على النادي والمتراكمة منذ سنوات طويلة".

وأضاف "لا يوجد أمامنا رفاهية الوقت لترك ملف احتراف زيزو للمجلس القادم، ونعمل جاهدين على إنهاء هذا الملف والحفاظ على اللاعب الذي ينتظر الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة".

أخبار متعلقة:
هيثم عرابي رئيسا تنفيذيا لنادي مودرن فيوتشر سداسي بيراميدز الدولي يغادر معسكر تركيا للانضمام لمنتخب مصر

وأكمل "أوسوريو وجمهور الزمالك والرأي العام يريدون استمرار زيزو مع الزمالك وهذا ما سنعمل عليه والأولوية لأن يستمر مع الزمالك ولكن سيكون هناك دراسة جيدة لأي عرض مقدم له والأمر نفسه بالنسبة لـ أحمد فتوح".

وشدد "لا يوجد أي سيولة مالية في خزينة الزمالك والأزمة المالية كبيرة جدا بما لا يلبي المتطلبات المالية الحالية للنادي".

وأكد "البعض قال إن الزمالك سيتفاوض على تقسيط غرامة كهربا، كيف نفكر في ذلك ونحن في أزمة مالية كبيرة وننتظر الحصول على الغرامة لإنهاء أحد الملفات المالية الخاصة بالنادي".

وأوضح "ننتظر بعض الأموال التي سيحصل عليها الزمالك من بعض المحلات وأيضا من غرامة كهربا لحل بعض الأزمات المالية".

واستكمل "نسعى لتسليم نادي الزمالك إلى مجلس الإدارة الجديد في حالة أقرب إلى الصحيحة".

وأتم تصريحاته "نبحث موقف العضويات المشطوبة من الجمعية العمومية للزمالك وكل من تم إيقافه دون سند رسمي مثبت سوف يستعيد بطاقة العضوية الخاصة به".

الزمالك كهربا زيزو الدوري المصري عماد البناني
نرشح لكم
رئيس إنبي: أزمة بوغطاس في طريقها للحل.. وهذا ليس لأننا بحاجة لقيد اللاعبين حمدي فتحي: نصحت إمام عاشور بالانتقال إلى الأهلي.. وكولر رفض رحيلي ولكن هيثم عرابي رئيسا تنفيذيا لنادي مودرن فيوتشر سداسي بيراميدز الدولي يغادر معسكر تركيا للانضمام لمنتخب مصر قادما من إقليم كتالونيا.. بلدية المحلة يضم الزرفاني مدرب سيمبا لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ الدوري الإفريقي فرصة جيدة وعلينا استغلالها بهدف وحيد.. بيراميدز يفوز في ثالث ودياته بمعسكر تركيا خبر في الجول - الجونة يفسخ تعاقد هاني عادل قبل الإعلان الرسمي
أخر الأخبار
رئيس إنبي: أزمة بوغطاس في طريقها للحل.. وهذا ليس لأننا بحاجة لقيد اللاعبين 25 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق السعودي يضم فينالدوم 30 دقيقة | السعودية
اسكواش - تتويج علي فرج ونور الشربيني ببطولة باريس 34 دقيقة | رياضات أخرى
حمدي فتحي: نصحت إمام عاشور بالانتقال إلى الأهلي.. وكولر رفض رحيلي ولكن 41 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية السعودية: اتحاد جدة توصل لاتفاق لضم راموس ساعة | السعودية
البناني: الزمالك لم يتفاوض لتقسيط غرامة كهربا.. وهذا موقفنا من احتراف زيزو وفتوح ساعة | الكرة المصرية
هيثم عرابي رئيسا تنفيذيا لنادي مودرن فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
رونالدو يسجل ويصنع في خماسية النصر.. سقوط الأهلي المروع وفوز جيرارد بصناعة هندرسون 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول 4 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية