هيثم عرابي رئيسا تنفيذيا لنادي مودرن فيوتشر
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 23:23
كتب : أحمد الخولي
أعلن نادي فيوتشر بمسماه الجديد "مودرن فيوتشر" تعيين هيثم عرابي في منصب الرئيس التنفيذي للنادي.
وجاء ذلك بقرار من وليد دعبس رئيس النادي الجديد.
وكان هيثم عرابي بدأ الموسم الماضي في منصب المدير الرياضي لنادي أسوان وأبرم العديد من الصفقات للفريق الأزرق.
وعمل هيثم عرابي قبل عدة سنوات في منصب مدير التعاقدات للنادي الأهلي.
أما فيوتشر فأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري المصري.
قبل أن يتم تغيير ملكية النادي لصالح وليد دعبس الذي أقدم أيضا على تغيير اسم النادي إلى مودرن فيوتشر.
وتولى البرتغالي ريكاردو فورمسينيو منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري.
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