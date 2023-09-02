رغم النقص العددي.. شريف يسجل أول أهدافه ويحسم فوز الخليج الأول على الشباب

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

محمد شريف

تغلب الخليج على مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة ظهور محمد شريف مهاجم الأهلي السابق بقميص الخليج، وتسجيله لأول أهدافه في دوري روشن.

وتقدم الشباب بهدف إياجو سانتوس في الدقيقة 20، بينما تعادل الخليج بهدف منصور حمزي في الدقيقة 39.

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وتعرض الخليج لموقف صعب في الدقيقة 56 بطرد لاعبه عبد الله سعيد ببطاقة حمراء مباشرة.

ولكن في الدقيقة 68 تقدم الخليج رغم النقص العددي بهدف فابيو مارتينز.

وفي الدقيقة 81 سجل محمد شريف هدفه الأول في الدوري السعودي، والثالث لفريقه في المباراة ليحسم الانتصار، حيث راوغ المدافع ببراعة وسجل في المرمى.

ولعب شريف مباراته الثالثة بقميص الخليج منذ انتقاله إليه من الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان شريف قد صنع هدفا في ظهوره الأول أمام الاتفاق، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

الفوز رفع رصيد الخليج إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر محققا فوزه الأول في الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر.

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