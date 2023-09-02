رونالدو يسجل ويصنع في خماسية النصر.. سقوط الأهلي المروع وفوز جيرارد بصناعة هندرسون

تغلب النصر على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم النصر مبكرا بهدف في الدقيقة الثامنة بواسطة عبد الله الخيبري، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 24 سدد كريستيانو رونالدو كرة على حدود منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس أيمن دحمان.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 33 بواسطة عبد الرحمن غريب بلمسة متقنة على يسار الحارس، بعد تمريرة من رونالدو.

وفي الدقيقة 36 أضاف السنغالي ساديو ماني ثاني الأهداف بعد تمريرة أمام المرمى من عبد الرحمن غريب.

ولكن بعد مراجعة استمرت لأكثر من 4 دقائق تم إلغاء الهدف وجود خطأ على سلطان الغنام في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل عبد الله الخيبري الهدف الثاني الصحيح هذه المرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2-0.

سريعا مع انطلاق الشوط الثاني قلص الحزم الفارق بهدف محمد باداموسي من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48.

الرد أتى سريعا في الدقيقة 57 بهدف من أوتافيو، بعد تمريرة حاسمة من رونالدو لحظة خروج الحارس.

وسجل كريستيانو رونالدو الرابع في الدقيقة 68، بعد تبادل رائع للكرة داخل منطقة الجزاء انتهى بتمريرة من عبد الرحمن غريب إلى النجم البرتغالي ليسدد في المرمى.

وأضاف ساديو ماني الهدف الخامس بصناعة عبد الرحمن غريب أيضا في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الثامن عشر والأخير.

على الجانب الآخر تلقى أهلي جدة خسارة مدوية أمام مضيفه الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم الأهلي بهدف عكسي من عباس الحسن في الدقيقة 6، بينما تعادل فراس البريكان من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وصنع الهدف الثاني الذي سجله لوكاس زيلاريان في الدقيقة 59.

فيما أضاف مراد بتنة الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 91، ثم سجل الرابع في الدقيقة 93.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 8 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة في المركز الرابع، متلقيا خسارته الأولى بعد 4 انتصارات متتالية.

وتغلب الاتفاق على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث تأخر أولا بهدف جورج نكودو من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 13 سجل موسى ديمبيلي الهدف الأول بصناعة جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق، وهو ما تكرر بحذافيره في الهدف الثاني بالدقيقة 23 من نفس المسجل ونفس الصانع، ثم أضاف حمدان الشمراني ثالث الأهداف في الدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول وقائده الأسبق أيضا إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.