سداسي بيراميدز الدولي يغادر معسكر تركيا للانضمام لمنتخب مصر

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 23:00

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز مغادرة 6 لاعبين لمعسكر الفريق في تركيا من أجل الانضمام إلى منتخب مصر الأول والأولمبي.

وكشف بيراميدز عن مغادرة كل من علي جبر ومحمد حمدي ومحمد رضا ومحمود مرعي ومصطفى فتحي وإبراهيم للمنتخب الأول.

ومحمود صابر أيضا لينضم للمنتخب الأولمبي خلال التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري.

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ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا ثم تونس وديا.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين ضد روسيا استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

وحقق بيراميدز الفوز على ألتيندوردو التركي بهدف دون رد في المباراة الودية الثالثة للفريق خلال معسكره.

يذكر أن بيراميدز سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام ليماسول القبرصي وانتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل، قبل الفوز على فارساك أنطاليا التركي بسبعة أهداف.

منتخب مصر بيراميدز
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