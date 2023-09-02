أنشيلوتي: جودة بيلينجهام لا تفاجئني.. وأجواء برنابيو بعد التجديد رائعة

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بنجم فريقه الشاب جود بيلينجهام بعد الفوز على خيتافي في الدوري الإسباني.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على خيتافي بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، واستمر النجم الإنجليزي الشاب في التهديف.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جودة بيلينجهام لا تفاجئني، لكن عدد أهدافه يفاجئنا وأعتقد أنه كذلك".

وأضاف "بيلينجهام تكيف بشكل جيد للغاية معنا وكل شيء يبدو جيدا بالنسبة لي".

وواصل "يستطيع بيلينجهام تسجيل 15 هدفا في الموسم، لا توجد مشكلة له فهو فعل ذلك الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند".

وأكمل "إنه يتحرك بشكل جيد جدا بدون الكرة وهي أفضل جودة له، لا يتخلى أبدا عن الكرة ولذلك يسجل الأهداف".

وشدد "من الواضح أنه أراد اللعب في سنتياجو برنابيو، لكنه كان هادئا للغاية".

وانتقل للحديث عن نقطة أخرى قائلا: "كروس ومودريتش هما الأفضل بالنسبة لي، لقد تأثروا قليلا في هذا الجزء الأول من الموسم، لكنهم سيظلون مهمين بالنسبة للفريق وللنتائج التي يمكن لمجموعة الشباب أن تقدمها".

وأوضح "الأجواء في سينتياجو برنابيو مذهلة وهناك شيء جديد في الملعب، الجماهير تضغط بقوة وأصبحت أقرب وأكثر وتشعر بضغطهم على اللاعبين، هذا الأمر سيقدم لنا مساعدة مهمة جدا".

وأتم تصريحاته "توني كروس يمتلك الجودة للعب أي نوع من المباريات، لديه كل شيء الخبرة والجودة وقراءة المواقف جيدا، ولا يوجد أحد في الفريق يمتمع بجودة تمريرات أفضل منه".