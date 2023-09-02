قادما من إقليم كتالونيا.. بلدية المحلة يضم الزرفاني

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 21:56

كتب : رضا السنباطي

محمد الزرفاني - بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة التعاقد مع المغربي محمد الزرفاني لاعب برشلونة بي وإسبانيول الإسباني السابق.

اللاعب البالغ 25 عاما يحمل أيضا الجنسية الإسبانية ويشغل مركز الوسط.

وكشف مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة لـFilGoal.com في وقت سابق: "تعاقدنا مع محمد الزرفاني لاعب الفريق الثاني في برشلونة سابقا".

أخبار متعلقة:
بلدية المحلة يضم ماجد هاني من الزمالك خبر في الجول - بلدية المحلة يضم لاعب بيراميدز خبر في الجول – الزمالك يعير ثلاثي الفريق إلى بلدية المحلة خبر في الجول - بلدية المحلة ينجح في استعارة مؤمن راضي من إنبي

وأضاف "اللاعب لم يخضع لفترة معايشة مع بلدية المحلة، وتم الاتفاق معه على التوقيع لمدة 3 سنوات".

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.

تعرف أكثر على اللاعب القادم من الدوري الإسباني:

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من إسبانيول

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

ماجد هاني من الزمالك

بلدية المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
هيثم عرابي رئيسا تنفيذيا لنادي مودرن فيوتشر سداسي بيراميدز الدولي يغادر معسكر تركيا للانضمام لمنتخب مصر بهدف وحيد.. بيراميدز يفوز في ثالث ودياته بمعسكر تركيا خبر في الجول - الجونة يفسخ تعاقد هاني عادل قبل الإعلان الرسمي مران الزمالك - قياسات بدنية لـ زيزو وفتوح.. وعودة الجزيري الجونة يعلن ضم أحمد محمود لاعب شباب الزمالك الاتحاد يعلن استعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي لأجل انتخابات الزمالك.. استقالة حسام المندوه من رئاسة نادي دياموند
أخر الأخبار
هيثم عرابي رئيسا تنفيذيا لنادي مودرن فيوتشر 11 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يسجل ويصنع في خماسية النصر.. سقوط الأهلي المروع وفوز جيرارد بصناعة هندرسون 28 دقيقة | السعودية
رغم النقص العددي.. شريف يسجل أول أهدافه ويحسم فوز الخليج الأول على الشباب 29 دقيقة | السعودية
سداسي بيراميدز الدولي يغادر معسكر تركيا للانضمام لمنتخب مصر 34 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: جودة بيلينجهام لا تفاجئني.. وأجواء برنابيو بعد التجديد رائعة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
هالاند: لقد عدت.. وأنا جائع دائما لتسجيل الأهداف ساعة | الدوري الإنجليزي
قادما من إقليم كتالونيا.. بلدية المحلة يضم الزرفاني ساعة | الدوري المصري
مدرب سيمبا لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ الدوري الإفريقي فرصة جيدة وعلينا استغلالها ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول