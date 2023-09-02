قادما من إقليم كتالونيا.. بلدية المحلة يضم الزرفاني

أعلن نادي بلدية المحلة التعاقد مع المغربي محمد الزرفاني لاعب برشلونة بي وإسبانيول الإسباني السابق.

اللاعب البالغ 25 عاما يحمل أيضا الجنسية الإسبانية ويشغل مركز الوسط.

وكشف مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة لـFilGoal.com في وقت سابق: "تعاقدنا مع محمد الزرفاني لاعب الفريق الثاني في برشلونة سابقا".

وأضاف "اللاعب لم يخضع لفترة معايشة مع بلدية المحلة، وتم الاتفاق معه على التوقيع لمدة 3 سنوات".

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.

تعرف أكثر على اللاعب القادم من الدوري الإسباني:

لاعب سابق لـ برشلونة وإسبانيول.. تعرف على المغربي محمد الزفراني صفقة بلدية المحلة الجديدة 👇 pic.twitter.com/b6ZPxEpBud — FilGoal (@FilGoal) August 7, 2023

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من إسبانيول

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

ماجد هاني من الزمالك