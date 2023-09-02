كرة سلة - بينهم مصر.. 3 عرب و4 أفارقة في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024

لم يتأهل منتخب مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرة من كأس العالم لكرة السلة، بالخسارة أمام نيوزيلندا في ختام المرحلة الترتيبية.

ولكن، هذه ليست نهاية المطاف.. حيث يلعب منتخب مصر ضمن 4 منتخبات إفريقية في معركة الملحق العالمي بحثا عن بطاقة أخيرة في باريس.

وتاهل منتخب مصر باعتباره صاحب ثاني أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم، بعد جنوب السودان التي تأهلت مباشرة إلى الأولمبياد.

أيضا تأهلت أنجولا وكوت ديفوار ضمن أفضل 16 فريقا في كأس العالم لم يحسموا مقعد الأولمبياد.

وتأهل منتخب الكاميرون من تصفيات لكل قارة للبلدان التي لم تشارك في كأس العالم، حيث فاز على السنغال في نهائي هذه التصفيات.

إضافة إلى مصر، يتواجد الثنائي العربي لبنان والبحرين في الملحق أيضا.

وتحدد بالفعل 16 منتخبا من أصل 24 في الملحق العالمي، وهم:

مصر

فنلندا

جورجيا

اليونان

مونتنيجرو

البحرين

الباهاماس

الكاميرون

بولندا

كرواتيا

نيوزيلندا

أنجولا

كوت ديفوار

المكسيك

لبنان

الفلبين

* وسيتم تحديد الفرق الـ 8 الأخيرة بنهاية كأس العالم.

نظام الملحق:

سيتم تقسيم الفرق الـ 24 إلى 4 دورات مستقلة، تضم كل منها 6 فرق.

ويتأهل من الملحق 4 فرق، وهم الـ 4 الأوائل لكل دورة.