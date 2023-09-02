خبر في الجول - الجونة يفسخ تعاقد هاني عادل قبل الإعلان الرسمي

فسخ نادي الجونة تعاقده مع هاني عادل المنتقل حديثا من غزل المحلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عادل أجرى جراحة في الغضروف الخارجي للركبة.

الظهير الأيمن البالغ 31 عاما بدأ مسيرته مع المحلة ثم المصري والمنصورة وطنطا وفاركو وعاد للمحلة في 2019 وحتى الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق انضم هاني للفريق الساحلي بعقد يمتد لموسمين، لكن لم يعلن النادي التعاقد.

وقضى فترة احترافية موسم 2010-11 في صفوف نادي تيرانا الألباني.

واكتفى عادل بالظهور في 5 مباريات فقط الموسم الماضي.

وضم الفريق قبل ذلك كل من أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا وهاني عادل من غزل المحلة وصبحي سليمان من الاتحاد وأحمد عبد الرسول وكمال أبو الفتوح وجلال أحمد فارس وأحمد محمود.

وعاد الجونة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل رفقة كل من زد وبلدية المحلة.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.