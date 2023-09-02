كرة سلة - عمرو الجندي قائد منتخب مصر يعتزل دوليا

أعلن عمرو الجندي قائد منتخب مصر لكرة السلة اعتزاله للعب الدولي.

وقال الجندي عبر فيسبوك:

حتى وإن لم تكن النهاية التي أردناها، فقد قدمنا أفضل ما لدينا.

لن أجد فرصة أفضل من تلك لإنهاء مسيرتي الدولية التي بدأت عام 2009، منذ أن كان عمري 18 عاما وحتى اليوم.

أصبحت قائد المنتخب في أهم مسابقة لكرة السلة وبأداء مميز للفريق وانتصارين.

وفاز منتخب نيوزيلندا على مصر بنتيجة 88-86 وبفارق نقطتين فقط، في آخر مباريات المرحلة الترتيبية لكأس العالم لكرة السلة.

الخسارة أنهت حلم مصر في التأهل المباشرة لأولمبياد باريس 2024.

وحصل منتخب جنوب السودان على المقعد المؤهل للأولمبياد بعد أن فاز على أنجولا بنتيجة 101-78.

وتأهل منتخب مصر للملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس.

ويتنافس في الملحق 24 منتخبا بينهم 16 منتخبا من كأس العالم لم يحسبوا بطاقة التأهل للأولمبياد ويتأهل منهم 4 منتخبات فقط في النهاية إلى باريس.

المنتخبات التي ضمنت التواجد في الملحق حتى الآن (مصر - فنلندا - جورجيا - اليونان - مونتينجرو - البحرين - الباهاماس - الكاميرون - بولندا - كرواتيا)