كرة سلة - عمرو الجندي قائد منتخب مصر يعتزل دوليا

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - سلة الأهلي ضد فيروفيارو

أعلن عمرو الجندي قائد منتخب مصر لكرة السلة اعتزاله للعب الدولي.

وقال الجندي عبر فيسبوك:

حتى وإن لم تكن النهاية التي أردناها، فقد قدمنا أفضل ما لدينا.

لن أجد فرصة أفضل من تلك لإنهاء مسيرتي الدولية التي بدأت عام 2009، منذ أن كان عمري 18 عاما وحتى اليوم.

أصبحت قائد المنتخب في أهم مسابقة لكرة السلة وبأداء مميز للفريق وانتصارين.

وفاز منتخب نيوزيلندا على مصر بنتيجة 88-86 وبفارق نقطتين فقط، في آخر مباريات المرحلة الترتيبية لكأس العالم لكرة السلة.

الخسارة أنهت حلم مصر في التأهل المباشرة لأولمبياد باريس 2024.

وحصل منتخب جنوب السودان على المقعد المؤهل للأولمبياد بعد أن فاز على أنجولا بنتيجة 101-78.

وتأهل منتخب مصر للملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس.

ويتنافس في الملحق 24 منتخبا بينهم 16 منتخبا من كأس العالم لم يحسبوا بطاقة التأهل للأولمبياد ويتأهل منهم 4 منتخبات فقط في النهاية إلى باريس.

المنتخبات التي ضمنت التواجد في الملحق حتى الآن (مصر - فنلندا - جورجيا - اليونان - مونتينجرو - البحرين - الباهاماس - الكاميرون - بولندا - كرواتيا)

عمرو الجندي منتخب مصر كرة سلة كأس العالم لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة - بينهم مصر.. 3 عرب و4 أفارقة في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024 عضو مجلس اتحاد السلة يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف قيد الزمالك الحلم يتأجل.. مصر تخسر من نيوزيلندا في كأس العالم للسلة وتنتظر الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد سلة – فارق 23 نقطة.. جنوب السودان يفوز على أنجولا ويضع قدما في أولمبياد باريس انتهت كأس العالم - نيوزلندا (88)-(86) مصر سلة - الاتحاد العربي لـ في الجول: الرياضي اللبناني اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية انتهت كأس العالم للسلة - جنوب السودان (101) - (78) أنجولا.. فارق 23 نقطة مواعيد مباريات السبت 2 سبتمبر - مواجهة مصيرية لمصر بـ كأس العالم للسلة.. والدوريات الأوروبية
أخر الأخبار
مدرب سيمبا لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ الدوري الإفريقي فرصة جيدة وعلينا استغلالها 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
هاتريك ثالث في السبت الكروي.. فيرجسون يقود برايتون للفوز على نيوكاسل 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - بينهم مصر.. 3 عرب و4 أفارقة في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024 19 دقيقة | كرة سلة
بهدف وحيد.. بيراميدز يفوز في ثالث ودياته بمعسكر تركيا 38 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الجونة يفسخ تعاقد هاني عادل قبل الإعلان الرسمي 44 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري السعودي - الحزم (0)-(1) النصر.. إلغاء الهدف 48 دقيقة | السعودية
كرة سلة - عمرو الجندي قائد منتخب مصر يعتزل دوليا ساعة | كرة سلة
مران الزمالك - قياسات بدنية لـ زيزو وفتوح.. وعودة الجزيري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول