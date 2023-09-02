مران الزمالك - قياسات بدنية لـ زيزو وفتوح.. وعودة الجزيري

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة على هامش المران الصباحي اليوم السبت.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ووصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق إلى القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب.

وخضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك.

ومن المقرر أن يعود الجزيري للمشاركة في تدريبات الزمالك بداية من غدا الأحد بشكل طبيعي استعدادا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقياخضع الرباعي أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا لقياسات بدنية وطبية صباح اليوم السبت، وذلك في إحدى المراكز الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة.

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" وعمرو السيسي ثنائي الفريق تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة بأدوات الجيمانيزيوم لزيادة معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهما استعدادا للموسم الجديد.

وشارك أوباما وعمرو السيسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أداء تدريبات خاصة.

وحرص أوسوريو على عقد جلسة سريعة مع الثنائي حمزة المثلوثي ومحمد طارق بعد انتهاء التدريبات الجماعية.

وشرح أوسوريو للثنائي بعض التعليمات الفنية بشأن الواجبات الدفاعية ودورهما في الملعب.

واهتم أوسوريو بالتمرير السريع للكرة ما بين الدفاع للهجوم خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في مران اليوم

ويؤدي الفريق مرانه الصباحي غدا الأحد، بشكل طبيعي كما هو معتاد، على أن يخوض مران مسائي في نفس اليوم.