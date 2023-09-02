الجونة يعلن ضم أحمد محمود لاعب شباب الزمالك

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 20:25

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد محمود لاعب فريق الشباب في الزمالك

أعلن نادي الجونة التعاقد رسميا مع أحمد محمود لاعب فريق الشباب في الزمالك على سبيل الإعارة.

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق فإن أحمد محمود (مواليد 2003) سينتقل لصفوف الجونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ووقع اللاعب على عقد تمديد تعاقده مع الزمالك لموسم إضافي حتى 2027.

وانضم محمود (20 عاما) الموسم الماضي في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر، وقبلها فاركو في الدوري.

وأعير من قبل لفاركو لكن دون أن يشارك مع الفريق.

وتم تصعيد اللاعب لأول مرة مع الفريق الأول رفقة ميتشو ثم باتريس كارتيرون، ولم يحظ بعد بفرصة اللعب للفريق الأول للأبيض.

وضم الفريق قبل ذلك كل من أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا وهاني عادل من غزل المحلة وصبحي سليمان من الاتحاد وأحمد عبد الرسول وكمال أبو الفتوح وجلال أحمد فارس.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

أحمد محمود الزمالك الجونة
نرشح لكم
بهدف وحيد.. بيراميدز يفوز في ثالث ودياته بمعسكر تركيا خبر في الجول - الجونة يفسخ تعاقد هاني عادل قبل الإعلان الرسمي مران الزمالك - قياسات بدنية لـ زيزو وفتوح.. وعودة الجزيري الاتحاد يعلن استعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي لأجل انتخابات الزمالك.. استقالة حسام المندوه من رئاسة نادي دياموند ميمي عبد الرازق لـ في الجول: ضممت لاعبين "جعانين كرة" في الداخلية خبر في الجول - بعد جلسة مع بابافسيلو.. عودة عاصم صلاح لـ تدريبات البنك الأهلي بلدية المحلة يضم ماجد هاني من الزمالك
أخر الأخبار
مدرب سيمبا لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ الدوري الإفريقي فرصة جيدة وعلينا استغلالها 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
هاتريك ثالث في السبت الكروي.. فيرجسون يقود برايتون للفوز على نيوكاسل 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - بينهم مصر.. 3 عرب و4 أفارقة في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024 11 دقيقة | كرة سلة
بهدف وحيد.. بيراميدز يفوز في ثالث ودياته بمعسكر تركيا 31 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الجونة يفسخ تعاقد هاني عادل قبل الإعلان الرسمي 36 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري السعودي - الحزم (0)-(2) النصر.. جووووول ماني 40 دقيقة | السعودية
كرة سلة - عمرو الجندي قائد منتخب مصر يعتزل دوليا 55 دقيقة | كرة سلة
مران الزمالك - قياسات بدنية لـ زيزو وفتوح.. وعودة الجزيري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول