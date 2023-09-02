العرض الإنجليزي مستمر.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد مجددا أمام خيتافي

أحدهم يصر على جعلنا نكتب الشيء ذاته كل أسبوع. جود بيلينجهام يسجل مرة أخرى ويواصل حصد النقاط لصالح ريال مدريد، هذه المرة أمام ضيفه خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

المباراة انتهت بنتيجة 2-1، حيث تقدم بورخا مايورال مهاجم خيتافي في الدقيقة 11، ثم تعادل خوسيلو مع انطلاقة الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 95 سجل بيلينجهام نجم ريال مدريد الوافد من بوروسيا دورتموند هدف الفوز مرة أخرى، وهو الخامس له في الدوري هذا الموسم ليحتل صدارة ترتيب الهدافين.

ضربة صديق قديم

الهدف الأول أتى سريعا في الدقيقة 11 بواسطة بورخا مايورال لاعب ريال مدريد السابق.

جاء ذلك بعد بينية وصلت إليه لينفرد ويراوغ الحارس كيبا أريزابالاجا قبل أن يسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 23 تحصل بيلينجهام على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء القرار.

وكاد لوكا مودريتش أن يتعادل برأسية في الدقيقة 33 ولكن تألق الحارس دافيد سوريا في التصدي.

وفي الدقيقة 42 سقط بيلينجهام مجددا داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وحاول إدواردو كامافينجا التسديد في الدقيقة 45 ولكن سوريا واصل التفوق في الإبعاد.

حتى أتى الانتصار

مع بداية الشوط الثاني حل ماورو أرامباري بدلا من عمر ألديريتي، فيما أتى توني كروس وناتشو فيرنانديز بدلا من كامافينجا وفران جارسيا.

وسريعا أتى هدف التعادل بواسطة خوسيلو من متابعة لكرة ارتدت داخل المنطقة، وبعد مراجعة تقنية الفيديو تأكد احتساب الهدف.

حاول تونس كروس بتسديدة على حدود المنطقة ولكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 54، ثم سدد كروس مرة أخرى ليتصدى سوريا هذه المرة.

وفي الدقيقة 65 سدد داني كارفاخال ولكن الكرة ضربت القائم الأيمن من الخارج هذه المرة.

وحل لوكاس فاسكيز وبراهيم دياز بدلا من لوكا مودريتش وداني كارفاخال في الدقيقة 77، وتلاهما فيديريكو فالفيردي بدلا من أوريليان تشواميني في الدقيقة 80.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 95 بعد متابعة من بيلينجهام لتستقر تسديدته الفائزة في أسفل الزاوية اليمنى.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بعد أول 4 جولات، بينما يحتل خيتافي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.