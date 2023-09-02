الاتحاد يعلن استعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكشف زعيم الثغر في بيانه أن المدافع الدولي يمتلك بندا يتيح للاتحاد ضمه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن بند مدة التعاقد هو ما يفصل ياسين عن ارتداء قميص الاتحاد.

فأراد مسؤولو البنك الأهلي إعارة المدافع الدولي لموسم واحد -وهو ما حدث في النهاية- فيما أراد الاتحاد السكندري استعارة اللاعب لموسمين.

وخرج ياسين من حسابات نيكوديموس بابافسيليو بشكل تام في البنك الأهلي.

وكان أحمد ياسين قد انضم إلى البنك الأهلي قادما من مصر للمقاصة في نوفمبر 2020 على سبيل الإعارة حتى صيف 2021 قبل أن يتم انتقاله بصورة رسمية منذ صيف 2021 وحتى الآن.

ويلعب أحمد ياسين -26 عاما- في مركز الدفاع ويرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي حتى صيف 2024.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

وخاض أحمد ياسين 68 مباراة مع البنك الأهلي في مختلف المسابقات.