بلدية المحلة يضم ماجد هاني من الزمالك

أعلن نادي غزل المحلة انضمام ماجد هاني قادما من صفوف الزمالك.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن ماجد هاني توصل لاتفاق للانتقال لصفوف بلدية المحلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وسبق أن كشف ماجد هاني في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أنباء استغناء الزمالك عني عارية تماما من الصحة".

وأضاف "عقدي ممتد مع النادي لمدة سنتين".

وظهر ماجد هاني مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوسفالدو فيريرا.

ولعب هاني المباراة الأخيرة من موسم 2021-2022 في الدوري المصري ضد إيسترن كومباني، حيث شارك لمدة 34 دقيقة.

كما شارك اللاعب في مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم ذاته، حيث ظهر لمدة 45 دقيقة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

الفريق عاد إلى الدوري الممتاز رفقة زد والجونة بنهاية منافسات الدرجة الثانية للموسم الماضي، فيما هبط أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود.

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من برشلونة بي

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

ماجد هاني من الزمالك