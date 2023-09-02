انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) (1) خيتافي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويخوض ريال مدريد أول مباراة له الموسم الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب بعد تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات بينما يحتل خيتافي المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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ق 54: القائم الأيمن يمنع هدفا من تسديدة كروس ومتابعته يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 46: جوووووووووووول التعادل.. خوسيليو يدرك التعادل بعد خطأ دفاعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي ركلة الجزاء

ق 23: ركلة جزاء يتحصل عليها جود بيلينجهام بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

ق 11: جووووول أووول.. بورخا مايورال يسجل الأول بعد بينية انفرد على إثرها وراوغ الحارس وسدد في الشباك.

بداية اللقاء