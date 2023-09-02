انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) (1) خيتافي

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 17:00

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويخوض ريال مدريد أول مباراة له الموسم الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب بعد تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات بينما يحتل خيتافي المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي لأول مرة.. وخوسيلو مع رودريجو في الهجوم كادينا سير: أنشيلوتي طلب التعاقد مع كين قبل بداية الموسم وريال مدريد رفض الأول منذ رونالدو.. بيلينجهام الهداف يقتنص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو تشكيل ريال مدريد - كيبا أساسي لأول مرة.. واستمرار مودريتش على الدكة أمام سيلتا فيجو

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 54: القائم الأيمن يمنع هدفا من تسديدة كروس ومتابعته يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 46: جوووووووووووول التعادل.. خوسيليو يدرك التعادل بعد خطأ دفاعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي ركلة الجزاء

ق 23: ركلة جزاء يتحصل عليها جود بيلينجهام بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

ق 11: جووووول أووول.. بورخا مايورال يسجل الأول بعد بينية انفرد على إثرها وراوغ الحارس وسدد في الشباك.

بداية اللقاء

ريال مدريد سانتياجو بيرنابيو خيتافي الدوري الإسباني
نرشح لكم
العرض الإنجليزي مستمر.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد مجددا أمام خيتافي "لم أرَ حقيبة أموال تسجل هدفا".. نوتنجهام يحسم دربي الصفقات ويكمل مسلسل انحدار تشيلسي العلامة الكاملة بـ"هاتريك" هالاند.. مانشستر سيتي يهزم فولام بخماسية البداية الأسوأ منذ 19 عاما.. إيفرتون يتعادل مع شيفيلد انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (5)-(1) فولام.. العلامة الكاملة للسماوي تغريدة – "كريستيانو مصطفى".. ماذا قال جمهور نانت عن مصطفى محمد مواعيد مباريات السبت 2 سبتمبر - مواجهة مصيرية لمصر بـ كأس العالم للسلة.. والدوريات الأوروبية رغم إصابة تيمبر.. كريستال بالاس يعلن ضم روب هولدينج من أرسنال
أخر الأخبار
كاف يكشف قيمة جوائز الدوري الإفريقي وعدد أندية النسخة التالية 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
العرض الإنجليزي مستمر.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد مجددا أمام خيتافي 19 دقيقة | الدوري الإسباني
مواعيد جميع مباريات الدوري الإفريقي.. الأهلي في الافتتاح 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
"لم أرَ حقيبة أموال تسجل هدفا".. نوتنجهام يحسم دربي الصفقات ويكمل مسلسل انحدار تشيلسي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جن جنون الكوري.. سون يسجل هاتريك ويتخطى رونالدو ودروجبا في الدوري الإنجليزي 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العلامة الكاملة بـ"هاتريك" هالاند.. مانشستر سيتي يهزم فولام بخماسية ساعة | الدوري الإنجليزي
قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
الاتحاد يعلن استعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول