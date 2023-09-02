عضو مجلس اتحاد السلة يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف قيد الزمالك

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 16:51

كتب : هاني العوضي

الزمالك - كرة سلة

كشف خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري حقيقة قيام الاتحاد بإيقاف قيد نادي الزمالك بسبب المديونيات.

وقال القوصي القوسي لـ FilGoal.com: " لم نقم بإيقاف قيد أي فريق وعلى الأندية المتعثرة أن تأتي إلى مقر الاتحاد وتطلب جدولة مديونياتها ويوقعوا على شيكات بالمبالغ المطلوبة ويلتزموا بالسداد.

وتابع " الزمالك فريق كبير ويمر بظروف صعبة وسيأتي مثله مثل باقي الأندية لجدولة المديونيات ولكن الأندية التي لن تلتزم بالسداد سيتم إيقاف لاعبيهم الذين سيتم قيدهم".

أخبار متعلقة:
قائمة السعودية – عودة المولد والشهراني على رأس اختيارات مانشيني في ظهوره الأول بعد 10 أيام فقط.. خالد قمر يعلن فسخ تعاقده مع الداخلية كاف يحدد موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا تشكيل تشيلسي – لا تغييرات أمام نوتينجهام فورست.. والصفقة الجديدة على الدكة

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتقام البطولة لأول مرة خارج مصر وتحديدا في البحرين.

ويشارك الزمالك في السوبر باعتباره وصيف كأس مصر.

الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
الحلم يتأجل.. مصر تخسر من نيوزيلندا في كأس العالم للسلة وتنتظر الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد سلة – فارق 23 نقطة.. جنوب السودان يفوز على أنجولا ويضع قدما في أولمبياد باريس انتهت كأس العالم - نيوزلندا (88)-(86) مصر سلة - الاتحاد العربي لـ في الجول: الرياضي اللبناني اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية انتهت كأس العالم للسلة - جنوب السودان (101) - (78) أنجولا.. فارق 23 نقطة مواعيد مباريات السبت 2 سبتمبر - مواجهة مصيرية لمصر بـ كأس العالم للسلة.. والدوريات الأوروبية كرة سلة - حظوظ مصر في التأهل المباشر إلى الأولمبياد.. وموقف الملحق العالمي كرة سلة - ضمان الملحق العالمي على الأقل.. مصر تجتاز الأردن نحو حلم أولمبياد باريس 2024
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد يواجه خيتافي.. عودة سانتياجو بيرنابيو 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) فولام.. انطلاق المباراة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عضو مجلس اتحاد السلة يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف قيد الزمالك 26 دقيقة | كرة سلة
قائمة السعودية – عودة المولد والشهراني على رأس اختيارات مانشيني في ظهوره الأول 39 دقيقة | السعودية
بعد 10 أيام فقط.. خالد قمر يعلن فسخ تعاقده مع الداخلية 45 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يحدد موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل تشيلسي – لا تغييرات أمام نوتينجهام فورست.. والصفقة الجديدة على الدكة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي لأول مرة أمام فولام.. ومفاجآت عديدة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول