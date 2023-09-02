عضو مجلس اتحاد السلة يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف قيد الزمالك

كشف خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري حقيقة قيام الاتحاد بإيقاف قيد نادي الزمالك بسبب المديونيات.

وقال القوصي القوسي لـ FilGoal.com: " لم نقم بإيقاف قيد أي فريق وعلى الأندية المتعثرة أن تأتي إلى مقر الاتحاد وتطلب جدولة مديونياتها ويوقعوا على شيكات بالمبالغ المطلوبة ويلتزموا بالسداد.

وتابع " الزمالك فريق كبير ويمر بظروف صعبة وسيأتي مثله مثل باقي الأندية لجدولة المديونيات ولكن الأندية التي لن تلتزم بالسداد سيتم إيقاف لاعبيهم الذين سيتم قيدهم".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتقام البطولة لأول مرة خارج مصر وتحديدا في البحرين.

ويشارك الزمالك في السوبر باعتباره وصيف كأس مصر.