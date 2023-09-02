قائمة السعودية – عودة المولد والشهراني على رأس اختيارات مانشيني في ظهوره الأول

أعلن روبرتو مانشيني قائمته الأولى بعد توليه مهمة تدريب منتخب السعودية.

وتولى مانشيني تدريب منتخب السعودية في عقد يمتد حتى 2027 خلفا للفرنسي هيرفي رينار.

وأعلن مانشيني قائمة مكونة من 26 لاعبا لخوض المعسكر الإعدادي في مدينة نيوكاسل الانجليزية، إذ يخوض الأخضر مواجهتين وديتين خلال فترة أيام فيفا الدولية لشهر سبتمبر 2023.

القائمة الأولى لروبرتو مانشيني مع منتخب السعودية لمواجهتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا شهدت عودة فهد المولد نجم الشباب وكذلك ياسر الشهراني لاعب الهلال الذي تعافى من الإصابة القوية التي تعرض لها أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار

الدفاع: ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد

الوسط: رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو ، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي

الهجوم: سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في 8 من سبتمبر.

وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في 12 سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على " ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.