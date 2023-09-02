تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي لأول مرة.. وخوسيلو مع رودريجو في الهجوم

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 15:32

كتب : FilGoal

ألميريا ضد ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد خيتافي.

ويلعب ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو الذي يظهر للمرة الأولى بعد التجديدات.

ويشهد التشكيل مشاركة لوكا مودريتش كأساسي لأول مرة منذ بداية الموسم بدلا من فيديركو فالفيردي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فران جارسيا.

الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا.

أمامهم: جود بيلينجهام.

الهجوم: خوسيلو – رودريجو جوس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين – ناتشو فيرنانديز – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز – نيكو باز – جونزالو.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب بعد تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات بينما يحتل خيتافي المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

خيتافي ريال مدريد الدوري الإسباني
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