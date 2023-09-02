خبر في الجول - وي يتمم تعاقده مع لاعب فاركو

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 15:15

كتب : عمرو نبيل

علي بهيج - فاركو

أتم نادي وي تعاقده مع علي بهيج لاعب فاركو لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعلم FilGoal.com أن بهيج قد وقع على عقد لمدة موسمين مع وي بعد الاتفاق مع فاركو.

وسينضم اللاعب لمعسكر الفريق الذي يقام في مدينة الإسكندرية خلال الفترة الحالية.

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ويستعد وي للمشاركة في دوري المحترفين بالموسم المقبل.

وغير نادي المصري للاتصالات اسمه القديم إلى وي خلال الأيام الماضية.

وصعد وي للمحترفين بعد المشاركة في دورة الترقي بعد احتلال المركز السادس في دوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي.

علي بهيج نادي وي فاركو
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