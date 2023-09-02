الرياضية السعودية: ضمك يتمم اتفاقه مع طارق حامد

أتم نادي ضمك اتفاقه مع الدولي المصري طارق حامد لاعب اتحاد جدة بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

ويمتد عقد طارق حامد مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة ضمك اتفقت مع طارق حامد على الانتقال إلى صفوفه خلال هذا الصيف..

وأوضحت التقارير أن إدارة ضمك توصلت إلى اتفاق مع طارق حامد على التوقيع لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن إدارة ضمك بدأت بمخاطبة نظيرتها في الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد الدولي المصري.

الصحيفة ذاتها أشارت في وقت سابق إلى اتفاق ضمك مع طارق حامد ولكن مدة التعاقد تسببت في إيقاف الصفقة، إذ يرغب ضمك في ضم اللاعب لموسم واحد فيما يرغب طارق حامد في عقد لمدة موسمين وهو ما حدث مؤخرا وفقا للرياضية.

كما اعترف توفيق تونسي المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الوحدة السعودي برغبة ناديه في ضم طارق حامد ولكن ضمك يبدو الأقرب للحصول على نجم الزمالك السابق.

و تعرض طارق حامد لإصابة قوية في الوجه تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية.

وغاب طارق حامد عن 5 جولات لعبها الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وباتت فرص طارق حامد صعبة للبقاء في الاتحاد بعد التعاقد مع الثنائي فابينيو ونجولو كانتي.

ويملك اتحاد جدة ثمانية أجانب بخلاف طارق حامد وأحمد حجازي وهم: البرازيليون مرسيلو جروهي، وفابينيو، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، والبرتغالي جوتا، والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.