الحلم يتأجل.. مصر تخسر من نيوزيلندا في كأس العالم للسلة وتنتظر الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 13:58

كتب : FilGoal

عاصم مرعي - منتخب مصر لكرة السلة

أنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم لكرة السلة بالخسارة من نيوزيلندا في المباريات الترتيبية.

وقاز منتخب نيوزيلندا على مصر بنتيجة 88-86 وبفارق نقطتين فقط.

الخسارة أنهت حلم مصر في التأهل المباشرة لأولمبياد باريس 2024.

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وحصل منتخب جنوب السودان على المقعد المؤهل للأولمبياد بعد أن فاز على أنجولا بنتيجة 101-78.

الربع الأول انتهى بتقدم مصر بنتيجة 25-22.

وفي الربع الثاني قلب نيوزيلندا النتيجة وأنهاه لصالحه بنتيجة 47-35.

استمر تفوق نيوزلندا في الربع الثالث والذي انتهى بنتيجة 68-61.

تمكن منتخب مصر من العودة بالنتيجة في الربع الأخير وتقدم قبل دقائق من النهاية ولكن نيوزيلندا حسمت المباراة في النهاية بفارق نقطتين.

وتأهل منتخب مصر للملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس.

ويتنافس في الملحق 24 منتخبا بينهم 16 منتخبا من كأس العالم لم يحسبوا بطاقة التأهل للأولمبياد ويتأهل منهم 4 منتخبات فقط في النهاية إلى باريس.

المنتخبات التي ضمنت التواجد في الملحق حتى الآن (مصر - فنلندا - جورجيا - اليونان - مونتينجرو - البحرين - الباهاماس - الكاميرون - بولندا - كرواتيا)

نيوزيلندا مصر كأس العالم لكرة السلة
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