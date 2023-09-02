منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح في المباراة الأولى من معسكر سبتمبر

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 12:57

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح - مصر - غينيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نية الجهاز الفني للمنتخب بإراحة محمد صلاح خلال مواجهة إثيوبيا.

وأشار الاتحاد خلال بيان مرسل للصحفيين إلى أن روي فيتوريا قرر عدم الاعتماد على صلاح خلال مواجهة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر المقبل لضمان تأهل مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسيشارك صلاح في المباراة الثانية خلال المعسكر ضد تونس بشكل طبيعي.

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واستدعى منتخب مصر أكثر من لاعب خلال قائمة معسكر شهر سبتمبر بجانب صلاح وهم مصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو".

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – سام مرسي – حمدي فتحي – محمود حمادة – محمد رضا "بوبو" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – مصطفى محمد – محمد شريف – أسامة فيصل.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.

اختر تشكيل مصر المثالي لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر إثيوبيا محمد صلاح
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