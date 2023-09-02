نونو سانتو: فرطنا في الفوز أمام الهلال

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

أعرب نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن استيائه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الهلال.

وفاز الهلال على مضيفه الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال سانتو في مؤتمر صحفي: "الأمور خرجت من الإطار التكتيكي وتحولت إلى أخطاء فردية".

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وأضاف مدرب اتحاد جدة "حاولنا إيجاد التوازن ولم نوفق، والبدلاء لم يصنعوا الفارق".

وأتم "نحن من سمحنا للهلال بتحقيق الفوز بسبب الأخطاء التي الكثيرة التي ارتكبناها في الشوط الثاني".

وحول الهلال تأخره في الشوط الأول بنتيجة 3-1 إلى الفوز بنيتجة 4-3.

وسجل رومارينيو، وكريم بنزيمة، وعبد الرزاق حمد الله أهداف الاتحاد، فيما سجل أليكساندر ميتروفيتش ثلاثة أهداف للهلال، وهدف لـ سالم الدوسري.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث.

الهلال اتحاد جدة الدوري السعودي نونو سانتو
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